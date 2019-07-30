В Курской области прогнозируется третий класс пожарной опасности
В этот период значительно увеличиваются риски возгораний на приусадебных участках, в лесах, на лугах и сельхозугодьях.
Спасатели следят за лесопожарной обстановкой. В круглосуточном режиме проводится визуальный мониторинг задымлений в лесах Курска - где действуют 8 видеокамер и 2 тепловизора, а также Курчатовского и Железногорского районов - там 2 камеры комитета лесного хозяйства.
В региональном МЧС напоминают, что нарушителям правил пожарной безопасности грозит крупный штраф, а в случае неосторожного обращения с огнём, ставшего причиной уничтожения чужого имущества или причинения тяжкого вреда здоровью людей, предусмотрена уголовная ответственность.