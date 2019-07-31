  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завтра северная часть Курска останется без холодной воды

Завтра северная часть Курска останется без холодной воды

Читайте также

В четверг, 1 августа северная часть Курска останется без холодной воды. Отключение связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ. С 8 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды в северную часть города по улице Карла Маркса (от улиц Кр. Октябрь и Никитской до проспекта Победы), с прилегающими по обе стороны, а также по улицам Светлая, Светлые проезды, Олимпийская, Спортивная,  Братская, Фестивальная и Смородиновая.

Курянам рекомендуют сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям  в этот период произвести ремонт водопроводных сетей.

Справки по телефону «70-06-14».
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. В Тимском и Черемисиновском районах утилизируют бесхозяйные ядохимикаты и пестициды

Ещё одна чиновница в Курской области лишилась должности в связи с утратой доверия

Курский «Авангард» начнёт сезон в Кубке России с подмосковными «Химками»

В Курске объединят взрослую и детскую стоматологические поликлиники

В Курской области депутата сельсовета лишили мандата

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске