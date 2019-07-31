Завтра северная часть Курска останется без холодной воды

В четверг, 1 августа северная часть Курска останется без холодной воды. Отключение связано с производством неотложных ремонтно-профилактических работ. С 8 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды в северную часть города по улице Карла Маркса (от улиц Кр. Октябрь и Никитской до проспекта Победы), с прилегающими по обе стороны, а также по улицам Светлая, Светлые проезды, Олимпийская, Спортивная, Братская, Фестивальная и Смородиновая.Курянам рекомендуют сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям в этот период произвести ремонт водопроводных сетей.Справки по телефону «70-06-14».