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Курский бизнесмен добился отмены штрафа с помощью прокуратуры

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В областную прокуратуру обратился индивидуальный предприниматель по вопросу незаконного привлечения его к административной ответственности.

Как показала проверка, государственная инспекция труда в Курской области оштрафовала коммерсанта за нарушение государственных нормативных требований охраны труда на 7 тыс. руб.

Выяснилось, что предпринимателя несвоевременно уведомили о дате и времени рассмотрения дела. Это не позволило ему лично участвовать в судебном заседании и реализовать своё право на защиту.

При назначении штрафа государственная инспекция труда не приняла во внимание, что индивидуальный предприниматель является субъектом малого бизнеса и совершил правонарушение впервые.

По протесту прокуратуры области незаконное постановление отменено. Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде предупреждения. 

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