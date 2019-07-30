Курский бизнесмен добился отмены штрафа с помощью прокуратуры

В областную прокуратуру обратился индивидуальный предприниматель по вопросу незаконного привлечения его к административной ответственности.Как показала проверка, государственная инспекция труда в Курской области оштрафовала коммерсанта за нарушение государственных нормативных требований охраны труда на 7 тыс. руб.Выяснилось, что предпринимателя несвоевременно уведомили о дате и времени рассмотрения дела. Это не позволило ему лично участвовать в судебном заседании и реализовать своё право на защиту.При назначении штрафа государственная инспекция труда не приняла во внимание, что индивидуальный предприниматель является субъектом малого бизнеса и совершил правонарушение впервые.По протесту прокуратуры области незаконное постановление отменено. Индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде предупреждения.