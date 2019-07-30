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В Курске в этом году иностранные студенты четырежды попались на кражах и дважды на незаконном обороте наркотиков

В Курске в этом году иностранные студенты четырежды попались на кражах и дважды на незаконном обороте наркотиков

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В этом году в Курске студенты-иностранцы совершили шесть преступлений, в том числе четыре кражи и два преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. об этом говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе, которое провёл исполняющий обязанности врио губернатора Станислав Набоко. Участие в нём принял и глава города Виктор Карамышев. На совещании обсуждался ряд вопросов, в том числе речь шла и о профилактике преступлений и правонарушений среди иностранных студентов и в отношении них.

Курская область сегодня занимает четвёртое место в стране по количеству иностранных студентов, прибывших из стран с визовым режимом. В курских ВУЗах обучаются 3810 иностранных студентов. Наибольшее количество молодых людей прибыло из Индии (765), Малайзии (500), Шри-Ланка (409), Бразилии (324) и Нигерии (306). В общей сложности управлением по вопросам миграции оформлено 1455 учебных виз.

К сожалению, достаточно часто иностранные студенты нарушают миграционное законодательство. Отмечается и рост количества преступлений, совершённых в отношении иностранных студентов, – с 7-ми в прошлом году до 22-х в этом.

Представители горадминистрации и правоохранительных органов регулярно проводят мероприятия по профилактике подобных преступлений.
В поле зрения находятся и отдельные граждане, которые могут быть подвержены воздействию радикальной идеологии. С ними ведётся систематическая профилактическая работа.
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