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В Курске могут закрыть кукольный театр

В Курске могут закрыть кукольный театр

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"Взять и закрыть в Год театра здание кукольного театра, потому что оно не отвечает требованиям. Десять лет назад отвечало, а тут резко перестало", - сетует директор Курского театра кукол.  
30 июля в Курском областном суде рассматривалась аппеляция по иску прокуратуры к Курскому театру кукол и региональному комитету по управлению имуществом.

В театре выявлены нарушения пожарной безопасности, решением суда он должен быть закрыт до их устранения. При этом дирекция театра считает, что решить эту проблему технически невозможно. И проблеме этой не первый год, а дирекция театра неоднократно просила местную власть о помощи. По словам врио губернатора строительство нового кукольного театра запланировано в рамках проекта реновации "Курск 2032", но где будет новое здание, в театре не знают. Возможно, это будет земля в Первомайском парке (участок, ранее принадлежавший семье Тарубаровых), или на площади возле цирка, где недавно снесли старинное здание, пишет ИА "Секунда". Пока же будущее кукольного театра туманно.

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