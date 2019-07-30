ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 30.07.2019

Удары синтезаторов - Предчувствие космоса

Наукоград - Donkey Kong Country Theme

Пустая Электричка - Колесо Обозрения

Соцпанк - Тахионная спираль

луноберег - меркурий

УРАН-08 - Выше

Denis Kobzev - Орбита-III

Soviet St. - Morning

Pluto(134340) - 1980

Igor Starshinov - Cosmic trip

Бронстер Бридж - Конструктор Королев

R-Field - The Voyager

Артек Электроника - Время

PSYCOHOLIC - Мы Сделаем Вас Счастливыми

ППВК - Холодное лето

Ким и Буран - Космический герой

Сила Кориолиса - Процессор

Be Smooth - Ping Pong

Время ждёт - Волшебный полёт (кавер Группа Space)

Протон-4 - Облака

Moskva-Kassiopeya - Le Voyage

20 Years - Закат

Priroda - Suojarvi

Импульс-80 - Кино Старого Образца

Denis Kobzev - Программа передач (Outro)