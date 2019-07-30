  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Программы / «Час независимой музыки»

ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 30.07.2019

ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 30.07.2019
Удары синтезаторов - Предчувствие космоса
Наукоград - Donkey Kong Country Theme
Пустая Электричка - Колесо Обозрения 
Соцпанк - Тахионная спираль
луноберег - меркурий
УРАН-08 - Выше
Denis Kobzev - Орбита-III
Soviet St. - Morning
Pluto(134340) - 1980
Igor Starshinov - Cosmic trip
Бронстер Бридж - Конструктор Королев
R-Field - The Voyager
Артек Электроника - Время
PSYCOHOLIC - Мы Сделаем Вас Счастливыми
ППВК - Холодное лето
Ким и Буран - Космический герой
Сила Кориолиса - Процессор
Be Smooth - Ping Pong
Время ждёт - Волшебный полёт (кавер Группа Space)
Протон-4 - Облака
Moskva-Kassiopeya - Le Voyage
20 Years - Закат
Priroda - Suojarvi
Импульс-80 - Кино Старого Образца
Denis Kobzev - Программа передач (Outro)
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. В Тимском и Черемисиновском районах утилизируют бесхозяйные ядохимикаты и пестициды

Ещё одна чиновница в Курской области лишилась должности в связи с утратой доверия

Курский «Авангард» начнёт сезон в Кубке России с подмосковными «Химками»

В Курске объединят взрослую и детскую стоматологические поликлиники

В Курской области депутата сельсовета лишили мандата

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске