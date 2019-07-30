ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 30.07.2019

Удары синтезаторов - Предчувствие космоса
Наукоград - Donkey Kong Country Theme
Пустая Электричка - Колесо Обозрения
Соцпанк - Тахионная спираль
луноберег - меркурий
УРАН-08 - Выше
Denis Kobzev - Орбита-III
Soviet St. - Morning
Pluto(134340) - 1980
Igor Starshinov - Cosmic trip
Бронстер Бридж - Конструктор Королев
R-Field - The Voyager
Артек Электроника - Время
PSYCOHOLIC - Мы Сделаем Вас Счастливыми
ППВК - Холодное лето
Ким и Буран - Космический герой
Сила Кориолиса - Процессор
Be Smooth - Ping Pong
Время ждёт - Волшебный полёт (кавер Группа Space)
Протон-4 - Облака
Moskva-Kassiopeya - Le Voyage
20 Years - Закат
Priroda - Suojarvi
Импульс-80 - Кино Старого Образца
Denis Kobzev - Программа передач (Outro)