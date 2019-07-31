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В Курске подвели итоги голосования за лучшие символы региона

В Курске подвели итоги голосования за лучшие символы региона

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Активисты ОНФ подвели итог голосования по выбору курских брендов, которое прошло в рамках проекта «С чего начинается Родина». В областном опросе в качестве регионального символа был выбран курский соловей, во Льгове – Башня Шамиля, в Железногорске – Курская магнитная аномалия (КМА).

В трёх опросах приняли участие 2377 человек. Самым многочисленным голосованием стало определение регионального бренда – 1484 человека определяли символ Курской области. За курского соловья проголосовали 75% респондентов. Более 25% голосов с небольшой разницей набрали Курская битва 1943 года и Мужской монастырь Курская Коренная Рождество-Богородичная пустынь.

Во Льгове главный бренд города определили 377 человек. Почти 56% выбрали башню Шамиля, сооружение, в котором молился Имам Шамиль, пленённый князем Барятинским. А вот князья Барятинские оказались на второй позиции с 26,25% голосов. Чуть меньше набрал памятник льговским молодогвардейцам – 24,14% голосов.


Более половины жителей Железногорска определили главным символом города горняков Курскую магнитную аномалию с её карьером и смотровой площадкой. За этот выбор проголосовали 51,36% опрошенных. Курская Хатынь – памятник на месте сожжённой немцами в годы Великой Отечественной войны деревни Большой Дуб. Её назвали железногорским символом 27,52% участников опроса. За дендрарий проголосовали 24,81% респондентов. Всего в голосовании приняли участие 516 человек.


«Курские символы, которые определили куряне, могут стать яркими туристскими брендами. Часть из них уже такими и являются. Туристский бренд – это эмоциональный маркер, яркая ассоциация, которая чаще всего возникает у человека при мысли о конкретной местности. Сделать код рабочим, понятным и привлекательным для туристов, курянам помогут профессионалы – представители туриндустрии, музейные работники, специалисты сферы культуры и экономисты. Они предложат механизмы по закреплению и продвижению курских брендов на внешнем и внутреннем рынках, а также выработают на площадке ОНФ предложения по включению брендов в стратегию туризма Курской области, которая сейчас разрабатывает администрация региона», - отметил член регионального штаба ОНФ в Курской области Владислав Шелест.

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