Не ходите, дети, на Боевку гулять. В Курске ночью ограбили подростка

В Курске росгвардейцы по горячим следам задержали грабителей. Сообщение о том, что в парке Боева дача молодые люди избивают подростка поступило в дежурную часть вневедомстенной охраны Росгвардии из полиции. Происшествие случилось в первом часу ночи 28 июля.Злоумышленники забрали у 17-летнего парня личные вещи и скрылись в неизвестном направлении. Очевидец произошедшего сообщил об увиденном в полицию и отвёз пострадавшего в больницу.Затем, вернувшись на место происшествия, сообщил приметы предполагаемых преступников прибившему экипажу вневедомственной охраны. Росгвардейцам удалось поймать грабителей «по горячим следам». Ими оказались не работающие жители Медвенского и Советского районов Курской области 25-ти и 18-ти лет. Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".