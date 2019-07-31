На Курских дорогах появился «санитар», наказывающий нарушителей ПДД.В соцсетях куряне обсуждают видео очередной аварии с участием «Шевроле Ланос», на сей раз авто столкнулось с «Ниссаном Мурано» на кольце на Московской площади. Водитель «Ланоса», как выяснилось, уже давно знаком другим автомобилистам. Оказывается, этот автомобиль неоднократно фигурировал в сводках ГИБДД. И не потому, что водитель нарушает правила дорожного движения, а потому, что он, напротив, их соблюдает.У курянина даже есть свой Youtube-канал «Курский санитар», в котором он выкладывает записи с видеорегистратора. На них видно, как происходят аварии и по чьей вине. В комментариях пишут, что он специально устраивает аварии и даже угрожают.«Я нарушителей не ищу, чтобы наказать. Я просто езжу по правилам», - стоит на своём «санитар».И, вроде бы, автомобилисты согласны в этом с «санитаром», но всё же большинство из них опасаются такого учителя.