Курян приглашают отметить день рождения проекта «Киноквартирник на Зелёной»

В июле проекту «Киноквартирник на Зелёной» исполняется ровно год. Дождливый июль 2018 года стал знаковым месяцем для мероприятия. В честь этой даты организаторы обещают зажечь по-летнему.Сегодня гостей мероприятия ждёт звуковой интерактив от музыкальной банды «КубикиРубики», с выступления которых и зародилась идея о проекте.В перерыве каждый сам себе сможет приготовить освежающий лимонад и продегустировать вкуснейшие пиццы.Мы готовим ещё парочку сюрпризов, но их не будем раскрывать - узнаете лично на квартирнике! - интригуют в Кинофонде.В такой торжественный день на «Киноквартирнике» покажут фильм комедийный, добрый и вдохновляющий на поступки - «Семь нянек» 1962 года режиссёра Ролана Быкова.На одном из часовых заводов трудится бригада молодёжи, которую прозвали «золотой», но вовсе не в современном смысле этого определения. Старательным и трудолюбивым ребятам удаётся всё, за что бы они ни взялись – и работа, и общественная жизнь. Поэтому им, жадным до подвигов, поручают одно важное социальное дело: перевоспитание трудного подростка Афанасия Полосухина, который в свои юные годы уже побывал в колонии. Бригада с энтузиазмом взялась за перевоспитание малолетнего преступника, но он и не думает меняться....Комедия «Семь нянек» – это первый режиссёрский опыт Ролана Быкова. Фильм не столько про то, как «пацан исправился и встал на путь истинный…», а в основном про то, что нужно человеку для счастья. Оказывается, не так уж и много - «две руки, голова и сердце».Всех желающих приглашают сегодня, 31 июля в 7 вечера на Зелёную, 32 («Курский киновидеофонд»).Входная плата - свободная цена от 100 рублей.Запись в личные сообщения организаторам или по телефону 52-98-20.Если боитесь замёрзнуть к концу фильма, прихватите пледы!