В Курской области приступили к мониторингу зерна урожая 2019 года

Региональное управление Россельхознадзора приступило к ежегодному мониторингу товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. Он проводится при поступлении зерна в лаборатории, в том числе расположенные на хлебоприёмных предприятиях, элеваторах и пунктах временного хранения зерна.В рамках мониторинга исследуется зерно пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы.По состоянию на 29 июля в Курской области обмолочено 490 тыс. га озимых и яровых культур, что составляет 62 % от плана. Намолочено 2,5 млн. тонн зерна. Средняя урожайность составила 51 ц/га.В рамках мониторинга уже обследовано более 30 % от валового сбора зерна озимых и яровых культур.Доля продовольственной пшеницы составляет 78 % (3 кл. – 25 % и 4 кл. – 53 %, пшеницы 5 кл. – 21 %). При валовом сборе ячменя в количестве 677,8 тыс. тонн - 66 % является пивоваренным (1 кл. – 21 % и 2 кл. – 45%) и только 34 % продовольственным.