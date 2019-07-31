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В Курской области приступили к мониторингу зерна урожая 2019 года

В Курской области приступили к мониторингу зерна урожая 2019 года

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Региональное управление Россельхознадзора приступило к ежегодному мониторингу товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. Он проводится при поступлении зерна в лаборатории, в том числе расположенные на хлебоприёмных предприятиях, элеваторах и пунктах временного хранения зерна.

В рамках мониторинга исследуется зерно пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы.

По состоянию на 29 июля в Курской области обмолочено 490 тыс. га озимых и яровых культур, что составляет 62 % от плана. Намолочено 2,5 млн. тонн зерна. Средняя урожайность составила 51 ц/га.
  
В рамках мониторинга уже обследовано более 30 % от валового сбора зерна озимых и яровых культур.
Доля продовольственной пшеницы составляет 78 % (3 кл. – 25 % и 4 кл. – 53 %, пшеницы 5 кл. – 21 %). При валовом сборе ячменя в количестве 677,8 тыс. тонн - 66 % является пивоваренным (1 кл. – 21 % и 2 кл. – 45%) и только 34 % продовольственным.
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