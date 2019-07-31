В Курске жильцы аварийных домов шокированы новыми датами расселения

ТАКТ", не все жильцы ветхих домов этому документу рады.В Курске 31 жилой дом, признанный аварийным до 2017 года, подлежит поэтапному расселению и последующему сносу до 2025 года. Это предусмотрено соответствующей городской программой, утвержденной в июле. Но, как сообщает телеканал "
Улица Белинского, дом 26. Возведен он в памятном Октябрьской революцией 1917 году. Здесь жили люди в годы Первой мировой войны, потом гражданской, а после и Великой Отечественной. Здесь, сидя перед телевизорами, жильцы наблюдали за развалом Советского Союза, а после отмечали наступление второго тысячелетия. К сожалению, время дом не пощадило. В нем страшно не только жить, но даже проходить рядом.
- Страшно! В этом доме жить страшно! - говорят жильцы, - Все рушится, все сыпется. Мы проходим и боимся, что кирпич или балка отвалится. И жильцы внутри боятся. Они каждый день как на пороховой бочке. Балки все гнилые, внутри тоже самое. Ремонтируют своими силами, поддерживают как-то. Некоторые даже просто выехали - боялись за детей.
Дом были признан аварийным, а также опасным для проживания, несколько лет назад. Второй этаж, деревянный, практически сгнил. Жильцов обнадежили переселением в 2021 году, но теперь в городской программе указан уже 2024 год. Есть опасение, что к тому времени сносить уже будет нечего. А при худшем развитии событий - и переселять.
Виктор, старший по дому (ул. Белинского, 26): «Заставляют нас проживать до 2024 года. Мы, может быть, прожили бы там, но надо ведь укрепить дом. А мы даже не имеем права, ведь это теперь не наша собственность. Сквозные дыры, висят стены. И вот с этой тревогой, что откладывают переселение, мы и живем. Нам предложили временное жилье, но подписать с нами соглашение, как того требует закон, что будет с нашим домом, когда его разрушат, администрация отказалась. Не захотели подписывать соглашение. Документ нужен, чтобы мы знали, что будет с домом, что будет с квартирами, сколько нам выплатят. Они отказались даже в судебном порядке это делать. Поэтому мы не переселились».
На той же улице Белинского есть дом под номером 48. Ему также 102 года. Жильцы здесь есть, но к общению не расположены. Не на камеру говорят, что жить здесь страшно.
Боится за себя и соседей жительница дома №14 на улице Красной Армии, 1954 года постройки. К тому же, по ее словам, после того как дом был признан в 2012 году аварийным, про него попросту забыли.
Татьяна, жительница аварийного дома (ул. Красной Армии, 14): «Во дворе здесь вообще ничего не делается. Приходится мне делать все. Зимой нам сосед помогал, снег отбрасывал. То есть ничего не делается для нашего дома. Ничего. Совершенно ничего».
Жильцы давно и с переменным результатом добиваются от властей расселения.
Татьяна, жительница аварийного дома (ул. Красной Армии, 14): «Мы писали несколько раз, шли на прямую связь с Владимиром Путиным. После этого пришло письмо от администрации, сообщили, что в 2019 году будет снос. Теперь опять. То говорили в 2020, а сейчас узнавала - в 2021 году. Сроки все время переносятся».
Как людям жить в аварийный домах еще несколько лет? Этот и другие вопросы попытались адресовать комитету ЖКХ Курска. Ведомство является разработчиком и координатором деятельности по исполнению программы переселения из аварийного жилья, утвержденной в июле. К сожалению, времени у руководства комитета не нашлось. Возможно, это связано с подготовкой к выездному заседанию, посвященному как раз программе переселения.