  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

21-летний курянин украл автомобиль и распилил его на части

Читайте также

В Курске полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Им оказался 21-летний житель Курского района.

Автомобиль ВАЗ стоял во дворе дома по улице Бойцов 9-й Дивизии на протяжении 2 лет. Владелица, 32-летняя курянка, решила продать транспорт. Покупатель осмотрел автомобиль, накачал спущенные колёса и договорился о сделке.  Но ей не суждено было состояться. На следующее утро женщина не обнаружила машину во дворе дома и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили не только личность подозреваемого в краже, но и его местонахождение. Как выяснилось, злоумышленник похитил автомобиль, чтобы использовать запчасти от него для своей машины такой же марки. Для этого он попросил знакомого отбуксировать чужой транспорт к себе домой. Другу сказал, что купил машину. Оперативники нашли во дворе подозреваемого распиленный кузов и запчасти от автомобиля курянки.

Возбуждено уголовное дело. Молодой воришка находится под подпиской о невыезде.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курская область. В Тимском и Черемисиновском районах утилизируют бесхозяйные ядохимикаты и пестициды

Ещё одна чиновница в Курской области лишилась должности в связи с утратой доверия

Курский «Авангард» начнёт сезон в Кубке России с подмосковными «Химками»

В Курске объединят взрослую и детскую стоматологические поликлиники

В Курской области депутата сельсовета лишили мандата

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске