21-летний курянин украл автомобиль и распилил его на части

В Курске полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля. Им оказался 21-летний житель Курского района.Автомобиль ВАЗ стоял во дворе дома по улице Бойцов 9-й Дивизии на протяжении 2 лет. Владелица, 32-летняя курянка, решила продать транспорт. Покупатель осмотрел автомобиль, накачал спущенные колёса и договорился о сделке. Но ей не суждено было состояться. На следующее утро женщина не обнаружила машину во дворе дома и обратилась в полицию.Сотрудники уголовного розыска установили не только личность подозреваемого в краже, но и его местонахождение. Как выяснилось, злоумышленник похитил автомобиль, чтобы использовать запчасти от него для своей машины такой же марки. Для этого он попросил знакомого отбуксировать чужой транспорт к себе домой. Другу сказал, что купил машину. Оперативники нашли во дворе подозреваемого распиленный кузов и запчасти от автомобиля курянки.Возбуждено уголовное дело. Молодой воришка находится под подпиской о невыезде.