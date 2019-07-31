В Курской области депутата сельсовета лишили мандата
Поводом для этого стало то, что народный избранник не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В связи с этим прокурор района внёс председателю сельсовета представление, в котором потребовал применить в отношении депутата нормы антикоррупционного законодательства, то есть досрочно прекратить его полномочия.
Требования прокурора удовлетворены. Собранием депутатов муниципального образования полномочия депутата прекращены. Он пополнил реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.