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Лента новостей / В регионе

В Курской области депутата сельсовета лишили мандата

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В Суджанском районе Курской области по требованию прокурора прекращены полномочия депутата Собрания депутатов одного из сельских советов.  

Поводом для этого стало то, что народный избранник не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В связи с этим прокурор района внёс председателю сельсовета представление, в котором потребовал применить в отношении депутата нормы антикоррупционного законодательства, то есть досрочно прекратить его полномочия.  

Требования прокурора удовлетворены. Собранием депутатов муниципального образования полномочия депутата прекращены. Он пополнил реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

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