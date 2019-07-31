В Курске объединят взрослую и детскую стоматологические поликлиники

В Курске планируют объединить взрослую и детскую стоматологические поликлиники. По словам председателя областного комитета здравоохранения Владимира Анцупова, архаичность прошлого века нужно изменять. Слияние поликлиник поможет оптимизировать их работу и сделать оказание услуг более качественным.«В первую очередь это улучшит оказание доступной, квалифицированной медицинской помощи. Кроме этого, увеличится объём специализированной стоматологической помощи детям, в частности по профилю ортодонтии, возможность получения этого вида медицинской помощи бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования», – подчеркнул Владимир Анцупов.Также, по его мнению, сократятся и финансовые расходы на содержание немедицинского персонала, освободившиеся деньги можно будет направить на улучшение обслуживания пациентов.На очереди объединение скорой медицинской помощи Курска и Центра медицины катастроф с формированием единой диспетчерской службы. Это также позволит успешно использовать их общие силы и средства для оказания экстренной медицинской помощи как в режиме повседневной работы, так и в режиме ЧС.