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В Курске объединят взрослую и детскую стоматологические поликлиники

В Курске объединят взрослую и детскую стоматологические поликлиники

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В Курске планируют объединить взрослую и детскую стоматологические поликлиники. По словам председателя областного комитета здравоохранения Владимира Анцупова,  архаичность прошлого века нужно изменять. Слияние поликлиник поможет оптимизировать их работу и сделать оказание услуг более качественным. 

«В первую очередь это улучшит оказание доступной, квалифицированной медицинской помощи. Кроме этого, увеличится объём специализированной стоматологической помощи детям, в частности по профилю ортодонтии, возможность получения этого вида медицинской помощи бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования», – подчеркнул Владимир Анцупов. 

Также, по его мнению, сократятся и финансовые расходы на содержание немедицинского персонала, освободившиеся деньги можно будет направить на улучшение обслуживания пациентов. 

На очереди объединение скорой медицинской помощи Курска и Центра медицины катастроф с формированием единой диспетчерской службы. Это также позволит успешно использовать их общие силы и средства для оказания экстренной медицинской помощи как в режиме повседневной работы, так и в режиме ЧС.
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