Ещё одна чиновница в Курской области лишилась должности в связи с утратой доверия

В Курчатовском районе по представлению прокурора сотрудница администрации освобождена от занимаемой должности в связи с утратой доверия.Выяснилось, что в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 и 2018 годы директор районного центра культуры и досуга не указал сведения о доходе от сдачи в аренду находящегося в собственности имущества. Эти сведения также не были отражены в соответствующей справке его супруги, которая занимала должность начальника отдела администрации района.Кроме того проверка выявила конфликт интересов в связи с занимаемыми этими муниципальными служащими должностями.Супруг начальника отдела райадминистрации по её ходатайству получал денежные премии как директор центра культуры и досуга.- Это создало личную заинтересованность лица, замещающего должность муниципальной службы, и затронуло интересы муниципального образования «Курчатовский район Курской области», - отмечают в надзорном ведомстве.Помимо этого, как показала проверка, женщина, являясь сотрудником администрации, была принята в районный центр культуры и досуга на должность режиссёра. Однако представитель нанимателя - администрации Курчатовского района не был уведомлён о выполнении иной оплачиваемой работы.В итоге начальника отдела администрации района освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Её супруг - директор центра культуры и досуга отделался замечанием.