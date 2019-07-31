Курская область. В Тимском и Черемисиновском районах утилизируют бесхозяйные ядохимикаты и пестициды

В Тимском и Черемисиновском районах утилизируют бесхозяйные ядохимикаты и пестициды.Мероприятия проходят в рамках реализации проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твёрдых коммунальных отходов» («Чистая страна»).Планируется вывезти почти 22 тонны бесхозных ядохимикатов и пестицидов из Барковского, Выгорновского, Становского, Успенского, Погоженского сельсоветов Тимского района и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района.Выполнять работы будет подрядная организация ООО «Экопромбезопасность». Завершить утилизацию компания должна до 1 сентября, - отметил директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.