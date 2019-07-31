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Курская область. В Тимском и Черемисиновском районах утилизируют бесхозяйные ядохимикаты и пестициды

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В Тимском и Черемисиновском районах утилизируют бесхозяйные ядохимикаты и пестициды.

Мероприятия проходят в рамках реализации проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твёрдых коммунальных отходов» («Чистая страна»).

Планируется вывезти почти 22 тонны бесхозных ядохимикатов и пестицидов из Барковского, Выгорновского, Становского, Успенского, Погоженского сельсоветов Тимского района и Краснополянского сельсовета Черемисиновского района.

Выполнять работы будет подрядная организация ООО «Экопромбезопасность». Завершить утилизацию компания должна до 1 сентября, - отметил директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков.
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