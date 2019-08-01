В Курской области создают «Дом Юнармии». Об этом сообщили на совещании по вопросам военно-патриотического воспитания, которое провела заместитель губернатора Ирина Хмелевская.«Дом Юнармии должен стать ключевым центром военно-патриотического воспитания», - подчеркнула Ирина Хмелевская. Она также отметила, что вопросам патриотического воспитания в регионе уделяется большое внимание.Сейчас подыскивают помещение, где расположится Дом Юнармии, разрабатывается концепция этого центра. Планируется, что здесь с юнармейцами будут заниматься по нескольким направлениям: военно-патриотическому, историческому, туристско-краеведческому, техническому творчеству и др. Также планируется работа корреспондентского пункта.Напомним, в Курской области создано 162 юнармейских отряда. Кроме того, успешно работают 330 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 11000 ребят.