В августе в Курске пройдут традиционные медовые ярмарки.Ярмарки мёда в нашем городе проводятся уже более 10 лет. Участие в них принимают пасечники из всех районов области.Заседание оргкомитета по подготовке к ярмаркам «Курский мёд-2019» 31 июля провёл исполняющий обязанности врио губернатора Курской области Станислав Набоко.Первая ярмарка мёда пройдёт в Курске 10 и 11 августа на площадке, прилегающей к гипермаркету «Линия» на ул. Энгельса, 70. Затем они состоятся 17-18 и 24-25 августа. Предполагается, что в этом году в медовых ярмарках примут участие около 100 пасечников.За качеством мёда будут следить сотрудники управления ветеринарии Курской области, поэтому покупатели могут быть уверены в качестве приобретаемого продукта. Особое внимание уделят товарам тех пасечников, у которых массово погибли пчёлы - мёд дополнительно протестируют на фосфорорганические соединения.Прежде чем пчеловодам приехать на ярмарку, всю их продукцию проверят на соответствие качеству. Все проверки для пасечников будут проводиться бесплатно, - отметил главный государственный ветеринарный инспектор Курской области Сергей Турнаев.Если пасечник не успеет вовремя подать заявку на участие в ярмарке, но решит принять в ней участие, то все равно мёд обследуют. Для таких случаев предусмотрена мобильная лаборатория, где проверки качества будут проводиться также бесплатно.