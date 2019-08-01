Завтра в Курске отметят 89-ю годовщину со дня образования ВДВ
В 11:00 на мемориале Памяти павших в годы Великой Отечественной войны состоится митинг, награждение грамотами и общественными наградами, а также возложение венков и цветов к вечному огню.
Затем в 13:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы Октябрьского района пройдёт молебен.
Торжественные мероприятия завершатся на площади Рокоссовского перед Дворцом молодёжи, где состоится концерт военно-патриотической песни «Никто, кроме нас». Начало - в 15:00.