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У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы

У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы

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Сбербанк персонализировал меню своих банкоматов. Теперь, как только клиент пройдет идентификацию, на главном экране появятся те пункты меню, которые он чаще всего использовал раньше, а также актуальные именно для него персональные предложения банка.

В частности, система сама предложит клиенту наиболее часто используемые им суммы снятия наличных, регулярно совершаемые им операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок.

Новый функционал уже доступен в 44 000 банкоматов Сбербанка, а до конца 2019 года будет тиражирован на всю сеть устройств самообслуживания банка, имеющих сенсорный экран.

- Ежеминутно в наших банкоматах обслуживаются тысячи клиентов. Система подстраивается под предпочтения клиентов и предлагает каждому наиболее подходящий сервис. Это экономит время наших клиентов, которое они могут посвятить тому, что действительно важно для них, - рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» ПАО Сбербанк Сергей Мальцев.
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