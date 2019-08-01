У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы

Сбербанк персонализировал меню своих банкоматов. Теперь, как только клиент пройдет идентификацию, на главном экране появятся те пункты меню, которые он чаще всего использовал раньше, а также актуальные именно для него персональные предложения банка.В частности, система сама предложит клиенту наиболее часто используемые им суммы снятия наличных, регулярно совершаемые им операции и даже поздравит его с днем рождения, предложив подарок.Новый функционал уже доступен в 44 000 банкоматов Сбербанка, а до конца 2019 года будет тиражирован на всю сеть устройств самообслуживания банка, имеющих сенсорный экран.- Ежеминутно в наших банкоматах обслуживаются тысячи клиентов. Система подстраивается под предпочтения клиентов и предлагает каждому наиболее подходящий сервис. Это экономит время наших клиентов, которое они могут посвятить тому, что действительно важно для них, - рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» ПАО Сбербанк Сергей Мальцев.