В центре Курска начали возводить площадки для уличных видов спорта
Территория для занятий уличными видами спорта уже расчищена, сообщает телеканал "ТАКТ". На прошлой неделе начались работы по заливке бетона. Огорожены два «квадрата». Одна площадка предназначена для игры в стритбола также появится оборудование для тренировок воркаута или уличной гимнастики. Ранее на этом месте находились детские площадки. Их пришлось перенести, скоро основание забетонируют.
Дмитрий Шепелев, бригадир участка: «Здесь будут две площадки, для воркаута и стритбола. Этап развития – залили бетонные основания площадок, которые будут в дальнейшем покрываться резиновым покрытием. В дальнейшем будут устанавливаться площадки тренажерные».
О создании площадок для уличных видов спорта заговорили давно. Недавно экстремальные коллективы города обратились с просьбой к главе региона сделать специализированные площадки для занятий. Выбор пал на Боеву дачу. Куряне предлагают не ограничиваться двумя площадками, возвести и другие спортивные объекты.
- Нужно, чтобы была возможность свободное время проводить. Какие-то канатные, веревочные дороги, может быть. Здесь площадка для воркаута будет, это хорошо. Чем больше будет, тем лучше.
- Боевка, конечно, нуждается в изменениях. Это уникальный парк, наверное, в других городах такого нет. Природа, центр города, всё здорово. Но не хватает дорожек. В первую очередь. Сейчас администрация взялась за установку спортивных площадок, стритбол, воркаут, шикарно. Но здесь гораздо больше людей, которые гуляют пешком. Катаются на роликах, велосипедах, лыжероллерах. Нужна трасса обязательно, отдельно от пешеходов и бегунов.
Планируется, что этих площадки откроются к 10 августа – Дню физкультурника. Также речь идет о создании аналогичных объектов в других парках.