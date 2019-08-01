В Курске открыли памятную доску фронтовикам-железнодорожникам и заложили капсулу с посланием потомкам
В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Михаил Глазков, врио губернатора Курской области Роман Старовойт, руководители законодательной власти области, Курска, представители нескольких территориальных управлений МЖД, ветераны и жители Курска.
Михаил Глазков отметил значимость для железнодорожников сохранения исторической памяти, которая надежно связывает настоящее и прошлое, прокладывает успешный путь в будущее.
В свою очередь Роман Старовойт подчеркнул особое отношение жителей области к подвигам героев Великой Отечественной войны, к судьбоносным победам, одержанным нашей армией на курской земле и важнейшую роль железнодорожников в этих битвах.
Праздничные мероприятия продолжились в Доме культуры железнодорожников, на которых начальник дороги и Врио губернатора поздравили с профессиональным праздником работников Курского узла, наградили лучших из них.
По окончании торжественной части в парке ДК состоялся семейно-спортивный праздник с мастер-классами, выступлениями творческих коллективов, полевой кухней, специальной детской программой, викториной и призами.
День железнодорожника - один из первых российских профессиональных праздников, корни которого уходят ко времени массового развития железнодорожной сети в России в конце ХIХ века. Праздник был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, при котором началось строительство железных дорог в Российской империи. Праздновался он ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года. Традиция чествовать железнодорожников возродилась в России лишь в 1936 году.