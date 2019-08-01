В Курске открыли памятную доску фронтовикам-железнодорожникам и заложили капсулу с посланием потомкам

Сегодня в Курске состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги. В рамках торжеств открыт Памятный знак участникам спецформирований народного комиссариата путей сообщения (НКПС) в годы Великой Отечественной войны, заложена символическая памятная капсула с посланием потомкам от современного поколения железнодорожников.В мероприятии приняли участие начальник Московской железной дороги Михаил Глазков, врио губернатора Курской области Роман Старовойт, руководители законодательной власти области, Курска, представители нескольких территориальных управлений МЖД, ветераны и жители Курска.Михаил Глазков отметил значимость для железнодорожников сохранения исторической памяти, которая надежно связывает настоящее и прошлое, прокладывает успешный путь в будущее.В свою очередь Роман Старовойт подчеркнул особое отношение жителей области к подвигам героев Великой Отечественной войны, к судьбоносным победам, одержанным нашей армией на курской земле и важнейшую роль железнодорожников в этих битвах.Праздничные мероприятия продолжились в Доме культуры железнодорожников, на которых начальник дороги и Врио губернатора поздравили с профессиональным праздником работников Курского узла, наградили лучших из них.По окончании торжественной части в парке ДК состоялся семейно-спортивный праздник с мастер-классами, выступлениями творческих коллективов, полевой кухней, специальной детской программой, викториной и призами.