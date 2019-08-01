Курский кукольный театр переезжает в ДК железнодорожников

Решилась судьба курского театра кукол. Он переезжает в ДК железнодорожников. Правда, пока временно. На это пришлось пойти, чтобы устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, где кукольный театр размещается сейчас. Там добавят эвакуационные выходы - именно к этому были претензии у инспекции.Будет добавлен второй эвакуационный выход с цокольного и первого этажей, а также рассредоточены выходы из зрительного зала. Все будет сделано в соответствии с предписанием прокуратуры Курска. Проектно-сметная документация уже согласована. Далее пройдет аукцион по выбору подрядной организации для выполнения необходимых работ, финансовые средства на эти цели предусмотрены, сообщили в областной администрации.Вместе с тем театр продолжит практику выездных спектаклей. Актеры побывают в школах, детских садах и интернатах, где порадуют маленьких зрителей своим искусством. 76-й театральный сезон в Театре кукол пройдет без срывов, заверил и.о. председателя комитета по культуре Курской области Валерий Яковлев.По результатам встречи председателя Правительства России Дмитрия Медведева с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом, Министерству культуры поручено проработать вопрос возможности федерального софинансирования проекта "Курск 2032" по восстановлению историко-культурного облика центральной части города с сохранением его архитектурного наследия, где также должен появиться новый Театр кукол.