За первое полугодие Курскэнерго взыскало с неплательщиков 105,5 млн рублей

Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. За 6 месяцев 2019 года специалистам филиала удалось добиться снижения суммы долга на 105,5 млн рублей.Одним из наиболее эффективных направлений данной работы является претензионно-исковая деятельность.Управлением правового обеспечения Курскэнерго в первом полугодии было направлено в суды 75 исковых заявлений на общую сумму более 167 млн рублей. Объем удовлетворенных судами исковых требований филиала с учетом образовавшейся пени составил 58 млн рублей. Часть задолженности была взыскана с неплательщиков во взаимодействии со службой судебных приставов Курской области.Курскэнерго намерено и в дальнейшем добиваться сокращения дебиторской задолженности и повышения платежной дисциплины потребителей, используя для этого организационные, административные и правовые инструменты в рамках действующего законодательства РФ.