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За первое полугодие Курскэнерго взыскало с неплательщиков 105,5 млн рублей

За первое полугодие Курскэнерго взыскало с неплательщиков 105,5 млн рублей

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Филиал «Россети Центр Курскэнерго» продолжает системную работу по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. За 6 месяцев 2019 года специалистам филиала удалось добиться снижения суммы долга на 105,5 млн рублей.

Одним из наиболее эффективных направлений данной работы является претензионно-исковая деятельность.

Управлением правового обеспечения Курскэнерго в первом полугодии было направлено в суды 75 исковых заявлений на общую сумму более 167 млн рублей. Объем удовлетворенных судами исковых требований филиала с учетом образовавшейся пени составил 58 млн рублей. Часть задолженности была взыскана с неплательщиков во взаимодействии со службой судебных приставов Курской области.

«Для Курскэнерго крайне важен вопрос погашения дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, - отмечает начальник управления правового обеспечения Курскэнерго Михаил Дремов, - большая часть взысканных средств направляется на выполнение производственных задач, связанных с обеспечением надежного электроснабжения потребителей региона».

Курскэнерго намерено и в дальнейшем добиваться сокращения дебиторской задолженности и повышения платежной дисциплины потребителей, используя для этого организационные, административные и правовые инструменты в рамках действующего законодательства РФ.
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