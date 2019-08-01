За первое полугодие Курскэнерго взыскало с неплательщиков 105,5 млн рублей
Одним из наиболее эффективных направлений данной работы является претензионно-исковая деятельность.
Управлением правового обеспечения Курскэнерго в первом полугодии было направлено в суды 75 исковых заявлений на общую сумму более 167 млн рублей. Объем удовлетворенных судами исковых требований филиала с учетом образовавшейся пени составил 58 млн рублей. Часть задолженности была взыскана с неплательщиков во взаимодействии со службой судебных приставов Курской области.
«Для Курскэнерго крайне важен вопрос погашения дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии, - отмечает начальник управления правового обеспечения Курскэнерго Михаил Дремов, - большая часть взысканных средств направляется на выполнение производственных задач, связанных с обеспечением надежного электроснабжения потребителей региона».
Курскэнерго намерено и в дальнейшем добиваться сокращения дебиторской задолженности и повышения платежной дисциплины потребителей, используя для этого организационные, административные и правовые инструменты в рамках действующего законодательства РФ.