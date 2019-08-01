В Курске власти готовятся к медовой ярмарке. В приоритете - качество и цена

ТАКТ".Ярмарка «Курский мед» должна пройти успешно. В этом убеждены в администрации Курской области. Под ее руководством состоялось заседание координационного оргкомитета, в ходе которого рассмотрены подготовительные вопросы. Среди основных - качество меда, а также его цена. В ходе мероприятия было отмечено, что участников ярмарки должно быть не меньше, чем в прошлом году, сообщает телеканал "
В этом году медовая ярмарка, в которой принимают участие только курские пчеловоды, стартует позже обычного - 10 августа. И будет проходить каждые выходные, до 25 августа. Место проведения традиционное - торговая площадка на улице Энгельса, 70. В региональном комитете, отвечающем за торговлю, считают, что первые дни ярмарки будут наиболее популярными. Это связано с празднованием 14 августа Медового Спаса. Отмечается также, что ситуация, связанная с мором пчел вследствие использования пестицидов, не повлияет на успешное проведение мероприятия.
Михаил Аксенов, председатель областного комитета промышленности, торговли и развития малого предпринимательства: «Традиционно от 70 до 100 участников присутствует на каждой ярмарке. Сейчас в плановом порядке к нам поступают заявки. Уже более половины, то есть порядка 50 пчеловодов из 20 районов Курской области к нам заявились. По информации от пчеловодов, объем продукции не менее прошлогоднего».
Что касается стоимости меда, то в областной администрации рассчитывают, что она не будет высокой.
Михаил Аксенов, председатель областного комитета промышленности, торговли и развития малого предпринимательства: «Мы всегда устанавливаем рекомендуемую цену и ее придерживаются те, кто продает мед. Более того, учитывая, что они продают напрямую, то бывает чуть дешевле. Все зависит от сортов меда. Но мы предполагаем цену на уровне прошлого года. Это в районе 230 рублей. Но опять же, мы берем мед цветочный, а если уже акациевый мед, гречишный и так далее, то они всегда традиционно несколько дороже».
В сфере особого внимания - качество сладкого продукта. Руководитель областного управления ветеринарии отметил, что весь мед, который поступит на ярмарку, подвергнется исследованию.
Сергей Турнаев, начальник областного управления ветеринарии: «Мы будем исследовать мед по трем показателям - на наличие влажности, наличие диастазного числа и на наличие фальсификатов. Если будут заявляться пчеловоды из тех районов, которые пострадали во время обработок ядохимикатами, то дополнительно будет проводиться еще на наличие фосфорорганических соединений. Добавлю, что исследования будут проводиться для участников ярмарки бесплатно в наших лабораториях и лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы».
Что касается тех пчеловодов, которые не подавали заявку, но захотят принять участие в ярмарке, то такая возможность будет предоставлена. Но, опять же, только при наличии необходимых документов и после исследований меда.