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Под Курском не разъехались 16-летний мопедист и 55-летний велосипедист

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31 июля в Курчатовском районе Курской области на дороге не разъехались мопелист и велосипедист. Авария случилась примерно в 10 вечера на 54 км автодороги "Курск-Льгов-Рыльск-граница Украины". Как сообщили в ГИБДД, 16-летний парень на мопеде "ALPHA WELS", не имея права управления ТС, ехал со стороны Льгова в сторону Курчатова. Напротив дома № 53, по ул. Октябрьская в посёлке Иванино он столкнулся с 55-летним велосипедистом, который двигался по краю проезжей части дороги. В результате ДТП пострадал подросток.
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