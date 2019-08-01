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Лента новостей / В регионе

С этого дня в Курске оплатить проезд можно картой

С этого дня в Курске оплатить проезд можно картой

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С этого дня в Курске в тестовом режиме заработала система безналичной оплаты проезда в муниципальном транспорте. 

К оплате принимаются бесконтактные банковские карты VISA, Mastercard и МИР и устройства, привязанные к банковской карте и оснащённые технологией бесконтактной оплаты (NFC-смартфон, часы, брелок).

Для просмотра истории оплаты проезда бесконтактной банковской картой создан специализированный интернет-портал. Там можно найти информацию о поездках, просмотреть истории оплаты поездок бесконтактной банковской картой, а также погасить задолженность за поездки.

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