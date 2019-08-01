Курские ДШИ и музыкальный колледж получат новые музыкальные инструменты
На реализацию регионального проекта «Культурная среда» выделено 59,6 млн рублей. Часть из них пойдёт на капитальный ремонт семи муниципальных учреждений культуры по два – в Большесолдатском и Тимском районах, по одному – в Щигровском, Обоянском и Курском районах. На это потратят 19,3 млн рублей.
Более 40,3 млн рублей направят на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для шести детских школ искусств в Мантуровском, Пристенском, Фатежском, Солнцевском, Тимском и Беловском районах и Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова.
Также предусмотрены средства на модернизацию кинопоказа в Курске и Щиграх. Эти города получат по 5 млн рублей.
В этом году в регионе появятся 12 модельных библиотек. На это федеральный бюджет выделит дополнительно 10 млн рублей. Средства распределят между Курском и Дмитриевским районом.
На создание условий для реализации творческого потенциала курян нацелен региональный проект «Творческие люди», на который областной бюджет выделил около 6 миллионов. Средства пойдут на подготовку и организацию международного фестиваля «Джазовая провинция», фестиваля имени Г.В. Свиридова, помощь одарённым детям - участникам международных и всероссийских конкурсов, а также грантовую поддержку.
Помимо этого, в рамках проекта «Творческие люди» организуют пять культурно-образовательных программ для шести тысяч школьников, окажут поддержку четырём творческим проектам, направленным на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремёсел, а также на переподготовку работников культуры.
На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» из областного бюджета выделят 100 тыс. рублей. Эту сумму уже израсходовали на оцифровку 13 книжных памятников, хранящихся в областной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева.