Курские ДШИ и музыкальный колледж получат новые музыкальные инструменты

На поддержку культурных инициатив в этом году направят 75,5 млн рублей: большая часть из федерального бюджета, из областного – 10,8 млн рублей, муниципальные бюджеты выделят 1 млн рублей. Также почти 12 миллионов направят из внебюджетных источников.На реализацию регионального проекта «Культурная среда» выделено 59,6 млн рублей. Часть из них пойдёт на капитальный ремонт семи муниципальных учреждений культуры по два – в Большесолдатском и Тимском районах, по одному – в Щигровском, Обоянском и Курском районах. На это потратят 19,3 млн рублей.Более 40,3 млн рублей направят на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для шести детских школ искусств в Мантуровском, Пристенском, Фатежском, Солнцевском, Тимском и Беловском районах и Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова.Также предусмотрены средства на модернизацию кинопоказа в Курске и Щиграх. Эти города получат по 5 млн рублей.В этом году в регионе появятся 12 модельных библиотек. На это федеральный бюджет выделит дополнительно 10 млн рублей. Средства распределят между Курском и Дмитриевским районом.На создание условий для реализации творческого потенциала курян нацелен региональный проект «Творческие люди», на который областной бюджет выделил около 6 миллионов. Средства пойдут на подготовку и организацию международного фестиваля «Джазовая провинция», фестиваля имени Г.В. Свиридова, помощь одарённым детям - участникам международных и всероссийских конкурсов, а также грантовую поддержку.Помимо этого, в рамках проекта «Творческие люди» организуют пять культурно-образовательных программ для шести тысяч школьников, окажут поддержку четырём творческим проектам, направленным на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремёсел, а также на переподготовку работников культуры.На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» из областного бюджета выделят 100 тыс. рублей. Эту сумму уже израсходовали на оцифровку 13 книжных памятников, хранящихся в областной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева.