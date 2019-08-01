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4 года колонии получила курянка, похитившая из ломбарда более 10 миллионов

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Ленинский райсуд вынес приговор 44-летней курянке, которая признана виновной в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Жженщина работала товароведом-оценщиком в одном из курских ломбардов. Имея доступ к ценностям, она около двух лет похищала из кассы вверенные ей денежные средства. Для этого от имени вымышленных лиц сдавала в ломбард простую бижутерию под видом изделий из драгоценных металлов. Используя известные ей паспортные данные клиентов, а также вымышленные данные при помощи компьютера изготавливала фиктивные залоговые билеты на сумму похищенных денежных средств. 

Факт хищения обнаружился при проведении ревизии имущества, находящегося в залоге и в комиссионном магазине ломбарда.

Товаровед успела обогатиться более чем на 10 млн. руб.

Ранее её уже осудили за хищение около 900 тыс. руб. из другого ломбарда.

По совокупности приговоров курянке назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Похищенные миллионы женщину обязали вернуть.

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