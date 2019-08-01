4 года колонии получила курянка, похитившая из ломбарда более 10 миллионов

Ленинский райсуд вынес приговор 44-летней курянке, которая признана виновной в присвоении, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере.Жженщина работала товароведом-оценщиком в одном из курских ломбардов. Имея доступ к ценностям, она около двух лет похищала из кассы вверенные ей денежные средства. Для этого от имени вымышленных лиц сдавала в ломбард простую бижутерию под видом изделий из драгоценных металлов. Используя известные ей паспортные данные клиентов, а также вымышленные данные при помощи компьютера изготавливала фиктивные залоговые билеты на сумму похищенных денежных средств.Факт хищения обнаружился при проведении ревизии имущества, находящегося в залоге и в комиссионном магазине ломбарда.Товаровед успела обогатиться более чем на 10 млн. руб.Ранее её уже осудили за хищение около 900 тыс. руб. из другого ломбарда.По совокупности приговоров курянке назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Похищенные миллионы женщину обязали вернуть.