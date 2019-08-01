4 года колонии получила курянка, похитившая из ломбарда более 10 миллионов
Жженщина работала товароведом-оценщиком в одном из курских ломбардов. Имея доступ к ценностям, она около двух лет похищала из кассы вверенные ей денежные средства. Для этого от имени вымышленных лиц сдавала в ломбард простую бижутерию под видом изделий из драгоценных металлов. Используя известные ей паспортные данные клиентов, а также вымышленные данные при помощи компьютера изготавливала фиктивные залоговые билеты на сумму похищенных денежных средств.
Факт хищения обнаружился при проведении ревизии имущества, находящегося в залоге и в комиссионном магазине ломбарда.
Товаровед успела обогатиться более чем на 10 млн. руб.
Ранее её уже осудили за хищение около 900 тыс. руб. из другого ломбарда.
По совокупности приговоров курянке назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Похищенные миллионы женщину обязали вернуть.