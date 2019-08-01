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В Курской области суд обязал главу сельсовета вернуть почти 3 миллиона за незаконную вырубку дубов

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В Льговскую межрайонную прокуратуру Курской области обратился селянин и сообщил о незаконной вырубке дубов в лесополосе.

Выяснлось, что глава администрации одного из сельсоветов Льговского района заключил с индивидуальным предпринимателем договор о строительстве двух пешеходных и одного автомобильного моста на общую сумму 510 тыс. руб. В качестве оплаты по договору предпринимателю разрешили вырубить дубы в местном лесу.

Как показала проверка, земельный участок, на котором произрастали деревья, не является муниципальной собственностью. Глава сельсовета нарушил установленный порядок рубки древесины.

В результате областному бюджету причинён ущерб на 2 млн. 898 тыс. руб.

По иску Льговской межрайонной прокуратуры суд взыскал с главы сельсовета и индивидуального предпринимателя сумму причинённого ущерба.

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