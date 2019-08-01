В Курске жильцов аварийных общежитий переселят в новостройки

Врио губернатора Роман Старовойт встретился с жителями аварийных домов 2-го Промышленного переулка в Курске. Ранее глава региона посещал эти адреса в конце октября. Во время повторного визита Роман Старовойт лично сообщил жильцам, что их в ближайшее время экстренно расселят. Курянам предоставят новые квартиры в микрорайоне Северный. Жеребьёвка пройдёт уже 3 августа.«Мы предприняли ряд мер для того, чтобы программу переселения аварийных домов в Курске расширили – с 5 домов до 12. Вот эти 7 бывших общежитий вошли в программу переселения. Проведена сложная работа с Фондом капремонта, мы подписали соглашение на форуме в Сочи в феврале. Потом провели переговоры в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, состоялось несколько совещаний в Правительстве, Министерстве строительства. В результате из резервного фонда Правительства дополнительно в этом году выделены финансовые средства», - рассказал жителям микрорайона Роман Старовойт.Всего на расселение дополнительно перечислят более 300 млн рублей из федерального бюджета. До конца года расселят 12 аварийных домов. В их числе семь бывших общежитий, расположенных по адресам: Промышленный переулок, 3 и 3-а, 2-й Промышленный переулок 4, 4-а и 6, а также улица Менделеева, 1/5 и 5. Износ зданий приближается к 100%. Всего переселят более 500 курян.