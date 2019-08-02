Три района Курской области завершили уборку зерновых – Беловский, Суджанский и Глушковский. Ещё несколько близки к завершению. В целом по области уборку проводят более чем в 150 хозяйствах.Об этом шла речь на селекторном совещании в Доме Советов, которое провёл врио губернатора Роман Старовойт. С мест по видеосвязи аграрии проинформировали о проводимой работе в районах. Сейчас уборочная кампания в регионе находится в завершающей стадии.«Некоторые районы уже закончили уборочную. Но в то же время у нас вызывает обеспокоенность ситуация, которая складывается в Касторенском, Льговском, Советском и ряде других районов, где убрано около 50%. Понятно, что влияют погодные условия, но нужно проанализировать, есть ли иные негативно влияющие факторы», - сказал Роман Старовойт.Регион включился в уборку зерна в ранние сроки, чему поспособствовала жаркая и сухая погода в июне. Вместе с тем темпы уборочных работ снижают дожди. Роману Старовойту отчитались, что уже обмолочено 574 тысяч га ранних зерновых культур, это 72% от уборочной площади.Средняя урожайность зерновых по области 51 ц/га, в т.ч. по озимой пшенице 52,4 ц/га. В числе лучших по урожайности – Обоянский район (56 ц/га), Глушковский (55ц/га), Суджанский и Пристенский (53 ц/га). Самая низкая урожайность отмечена в Фатежском и Железногорском районах (43 ц/га).Что касается посевов ячменя, предстоит убрать около 80 тысяч га - 40% от площадей. По словам замгубернатора Алексея Золотарёва, необходимо немедленно переключиться на обмолот этой культуры в ближайшие дни.Помимо невозможности выйти в поля из-за дождей, отметили в числе причин недостаток сушильных мощностей. Также в отдельных компаниях не хватает техники.Перед курскими аграриями ставят задачу до 10 августа полностью завершить уборочную компанию.Кроме того, Роману Старовойту отчитались о пожарной обстановке на территории области. Пока она остается стабильной. Но в ходе уборочной кампании зарегистрированы ряд возгораний на полях.«Есть факты горения, в том числе в Курском районе. Поэтому наши органы пожнадзора принимают соответствующие меры административного воздействия. Есть 4 случая горения уборочной сельхозтехники. Хотел бы обратить внимание на соблюдение мер пожарной безопасности и на строгие инструктажи водителей и работников, которые участвуют в уборочной страде», - отчитался заместитель губернатора Михаил Горбунов.