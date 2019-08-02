Под Курском влобовую столкнулись два ВАЗа. Один водитель погиб на месте

Под Курском влобовую столкнулись два ВАЗа. Один из водителей погиб на месте. ДТП произошло 1 августа около половины двенадцатого ночи. 39-летний водитель на ВАЗ-21140 ехал по автодороге «Глушково-ст.Глушково» со стороны посёлка Глушково в сторону станции Глушково. На 8 км он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом-21103, за рулём которого был 19-летний парень, сообщили в ГИБДД.Водитель первого ВАЗа скончался на месте. Молодого автомобилиста и его 28-летнего пассажира из второго ВАЗа с травмами доставили в больницу.