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Под Курском влобовую столкнулись два ВАЗа. Один водитель погиб на месте

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Под Курском влобовую столкнулись два ВАЗа. Один из водителей погиб на месте. ДТП произошло 1 августа около половины двенадцатого ночи. 39-летний водитель на ВАЗ-21140 ехал по автодороге «Глушково-ст.Глушково» со стороны посёлка Глушково в сторону станции Глушково. На 8 км он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗом-21103, за рулём которого был 19-летний парень, сообщили в ГИБДД. 

Водитель первого ВАЗа скончался на месте. Молодого автомобилиста и его 28-летнего пассажира из второго ВАЗа с травмами доставили в больницу.

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