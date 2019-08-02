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В Курской области еще один сотрудник ГИБДД отказался от взятки

В Курской области еще один сотрудник ГИБДД отказался от взятки

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В Курской области еще один сотрудник ГИБДД отказался от взятки. 

Как сообщает телеканал "ТАКТ" со ссылкой на пресс-службу полиции, деньги сотруднику ГИБДД предлагал лишенный прав водитель остановленного автомобиля. Он был так настойчив в стремлении передать деньги, что правоохранителю пришлось вызвать оперативную группу.

Неся службу в Поныровском районе, сотрудник ГИБДД остановил показавшийся ему подозрительным автомобиль.  Водитель сначала изображал поиски документов, но позже признался, что прав у него нет.

Владимир Самохвалов, старший инспектор ОГИБДД УМВД России по Поныровскому району: «Признался, что он лишен прав управления.  Я ему предложил проследовать к патрульному автомобилю для составления административного материала. Данный водитель, находясь на переднем правом пассажирском сидении,  неоднократно предлагал мне «порешать» вопрос, чтобы не привлекать его к административной ответственности. Он открыл рукой бардачок, положил деньги, после чего закрыл. Я ему предложил забрать деньги, но он не реагировал. Я предложил мужчине выйти из автомобиля, а после позвонил в дежурную часть и сообщил о случившемся. Через некоторое время приехала оперативная группа».

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в бардачке автомобиля ГИБДД восемь тысяч рублей. В отношении мужчины, который их оставил, возбуждено уголовное дело. Не повторять подобных ошибок советуют в СУ СК по Курской области.

Олег Новиков, старший помощник руководителя СУ СК по Курской области: «Хотелось бы отметить, что уголовная ответственность за дачу взятки наступает вне зависимости от размера суммы взятки. В связи с этим предостерегаем граждан пытаться давать взятки сотрудникам полиции, или иным должностным лицам, за совершение каких либо противоправных действий».

В начале июля нетрезвый водитель автомобиля предлагал взятку в размере 30 тысяч рублей начальнику отделения ГИБДД по Золотухинскому району. Правоохранитель от денег отказался.

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