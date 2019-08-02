  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске на "зебре" автомобиль сбил мужчину и скрылся

В Курске на "зебре" автомобиль сбил мужчину и скрылся

Читайте также

1 августа в Курске автомобиль сбил мужчину и скрылся. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла примерно в 4 часа дня на проспекте Дружбы. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал со стороны проспекта Энтузиастов в направлении улицы Крутой Лог. 

Напротив дома №13 по проспекту Дружбы он допустил наезд на 60-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мужчину с травмами доставили в 4-ю горбольницу. Водитель с места ДТП скрылся.

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.




ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Качество воды на реке Изяк не вызывает опасений у специалистов

В Курской области нашли редких насекомых, птиц и животных, занесённых в Красную книгу

В Курске отметили День ВДВ

Курян приглашают посмотреть на открытом экране «Пришельца»

Под Курском Шевроле на встречке влетела в автопоезд

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске