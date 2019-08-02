В Курске на "зебре" автомобиль сбил мужчину и скрылся

1 августа в Курске автомобиль сбил мужчину и скрылся. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла примерно в 4 часа дня на проспекте Дружбы. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал со стороны проспекта Энтузиастов в направлении улицы Крутой Лог.Напротив дома №13 по проспекту Дружбы он допустил наезд на 60-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП мужчину с травмами доставили в 4-ю горбольницу. Водитель с места ДТП скрылся.Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.