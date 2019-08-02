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Бывшего мэра Курска Овчарова подозревают в превышении должностных полномочий

Бывшего мэра Курска Овчарова подозревают в превышении должностных полномочий

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Бизнес-издание "Абирег" со ссылкой на собственные источники сообщает, что бывшего мэра Курска Николая Овчарова подозревают в превышении должностных полномочий при передаче городскими властями контрольного пакета акций ОАО «Курские электрические сети» сторонним фирмам. В среду его видели входящим в здание Следкома в компании адвоката. 

Историей с передачей акций Курских электросетей в частные руки ещё прошлой осенью активно интересовались правоохранительные органы, а с декабря расследуют уголовное дело о сделках с акциями электросетей, возбужденное по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), однако его подробности и имена фигурантов не раскрываются. По мнению депутата Горсобрания Дмитрия Гулиева, из-за этого компания потеряла больше 366 миллионов рублей. Раньше акции принадлежали муниципалитету. 

Также, как пишет ИА "Секунда", несколько депутатов Горсобрания вызвали в ФСБ для дачи показаний.

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