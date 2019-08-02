В Курске семья ребёнка-инвалида через суд добилась компенсации проезда к месту лечения

Комитет социального обеспечения Курской области выплатит семье ребёнка-инвалида 22 тыс. руб., потраченные на проезд к месту лечения и обратно. Таково постановление суда.Сначала родители 7-летнего ребёнка обратились напрямую в комитет. Однако там возместить стоимость проезда отказались, сославшись на то, что полномочия по предоставлению мер соцзащиты инвалидам переданы в Курское отделение Фонда социального страхования. Вместе с тем в соответствии с действующим законодательством возмещение расходов по оплате проезда соцстрахом не предусмотрено.Тогда родители обратились в прокуратуру.Установлено, что в конце 2017 года мальчика, являющегося инвалидом, направили на лечение в Москву за счёт средств федерального бюджета.Билеты для него и матери, которая сопровождала его, семья купила самостоятельно. Затем ребёнка направили на санаторно-курортное лечение, проезд также оплатили родители.Прокурор Сеймского административного округа направил в суд исковое заявление о взыскании с комитета социального обеспечения Курской области денежных средств, затраченных на проезд к месту лечения и обратно ребенка-инвалида и его сопровождающего. Требования прокурора удовлетворены.