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В Курске семья ребёнка-инвалида через суд добилась компенсации проезда к месту лечения

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Комитет социального обеспечения Курской области выплатит семье ребёнка-инвалида 22 тыс. руб., потраченные  на проезд к месту лечения и обратно. Таково постановление суда. 

Сначала родители 7-летнего ребёнка обратились напрямую в комитет. Однако там возместить стоимость проезда отказались, сославшись на то, что полномочия по предоставлению мер соцзащиты инвалидам переданы в Курское отделение Фонда социального страхования. Вместе с тем в соответствии с действующим законодательством возмещение расходов по оплате проезда соцстрахом не предусмотрено.

Тогда родители обратились в прокуратуру.  

Установлено, что в конце 2017 года мальчика, являющегося инвалидом, направили на лечение в Москву за счёт средств федерального бюджета.

Билеты для него и матери, которая сопровождала его, семья купила самостоятельно. Затем ребёнка направили на санаторно-курортное лечение, проезд также оплатили родители.

Прокурор Сеймского административного округа  направил в суд  исковое заявление о взыскании с комитета социального обеспечения Курской области денежных средств, затраченных на проезд к месту лечения и обратно ребенка-инвалида и его сопровождающего. Требования прокурора удовлетворены.

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