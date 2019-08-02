В Курске после столкновения с Лэндкрузером «шестёрка» врезалась в дерево. ФОТО

1 августа в Курске столкнулись «Лэндкрузер Прада» и вазовская «шестёрка». Авария произошла примерно в 4 часа дня напротив дома №13 по ул. Черняховского. За рулём иномарки был 58-летний водитель, он ехал по ул. Белгородская со стороны ул. Народная с выездом на ул. Черняховская, в направлении ул. Харьковская. «Шестёркой» управлял 19-летний парень. От удара отечественную лекговушку отбросило в растущие у тротуара деревья - аккурат между двумя яблонями.Молодой автомобилист получил травмы, его доставили в 4-ю горбольницу.