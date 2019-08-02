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В Курской области ищут родных погибшего солдата

В Курской области ищут родных погибшего солдата

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В администрацию Курска пришло письмо от командира московского поискового отряда Михаила Полякова.

«Ищем родных Горбунова Василия Тимофеевича, 1920 г.р., рядового, красноармейца, уроженца и жителя дер. Сапогово Курского района Курской области. – говорится в письме. - К сожалению, поиски родственников солдата по довоенному адресу: Курская область, Пашковский с/с, с. Сапогово результатов не дали. Но практика поисковой работы показывает, что, как правило, люди редко уезжают из того региона, где проживали до войны. Возможно, родные Горбунова Василия Тимофеевича и сейчас проживают в Курске или в другом населённом пункте Курской области. Поэтому мы просим вас опубликовать это объявление.

Возможно, родные солдата прочтут его или услышат и отзовутся. Горбунов Василий Тимофеевич, 1920 г.р., рядовой, красноармеец 49 танкового полка. До войны проживал в деревне Сапогово Стрелецкого (ныне Курского) района Курской области. Мать - Горбунова Т.С. Призван Стрелецким РВК Курской области. Умер от ран 24.08.1943 года в госпитале ЭГ № 4864 и первоначально был захоронен в братской могиле в дер. Крутая Угранского района Смоленской области». 

Останки бойца были подняты поисковым отрядом «Обелиск» ещё в 2011 году на месте бывшего госпитального захоронения и перезахоронены в 2012 году в братской могиле на Поле Памяти в селе Знаменка Угранского района Смоленской области.

С информацией о возможных родственниках солдата Василия Горбунова следует обращаться к волонтёру Розе Фаттаховой: телефон 8-903-089-75-79 или электронная почта roza-fattahova@mail.ru.

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