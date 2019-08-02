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Курян приглашают посмотреть на открытом экране «Пришельца»

Курян приглашают посмотреть на открытом экране «Пришельца»

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В Курской области продолжается проект «Открытый экран». На сей раз курян приглашают посмотреть фантастическую драму «Пришелец». Показ пройдёт в субботу, 3 августа в 8 вечера на площади перед ТЦ «Манеж». Посмотреть кино под открытым небом можно совершенно бесплатно.

Сюжет фильма придумал Михаил Расходников ещё в 2007 году, сценарий написал в 2009-м под рабочим названием «Марсианин». В том же году автор разослал готовый сценарий многочисленным кинокомпаниям. Спустя три года началась работа над фильмом, спустя ещё два в сети появился первый трейлер картины. Фильм планировалось выпустить в конце 2015-го под названием «Марсианин».

Однако в тогда на экраны вышел фильм Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли с аналогичным названием, основанный на романе Энди Вейера 2011 года. Завязки сюжетов были схожи: космонавт застрял на Марсе из-за аварии, и его пытаются спасти. Михаил Расходников обвинил авторов фильма в плагиате и подал в суд на компанию «20th Century Fox», утверждая, что отправлял свой сценарий и в её российское подразделение «Двадцатый Век Фокс СНГ». Иск был отклонён.

Чтобы избежать сравнения с фильмом Ридли Скотта, сценарий сильно изменили, многие сцены переснимать заново. Фильм назвали «Космонавт», дату выхода перенесли на 2017 год. Потом название изменили на «Пришелец», фильм вышел в 2018 году.
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