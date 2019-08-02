В Курске отметили День ВДВ
Как отметил глава региона, современные военнослужащие Воздушно-десантных войск чтут и продолжают традиции своих предшественников, совершенствуя боевое мастерство. Особую благодарность выразили десантникам-ветеранам боевых действий.
«Я был рожден патриотом. Мне было 16 лет, я добавил 2 года и пошел добровольцем на фронт. Сейчас главная задача - воспитывать подрастающее поколение», - сказал ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Курска Анатолий Щербаков.
Десантники почтили минутой молчания память погибших. К Вечному огню Роман Старовойт, руководство администрации и областного центра возложили венки и цветы.
Концерт военно-патриотической песни, который организовало региональное отделение общественной организации «Союз десантников России», собрал сегодня, несмотря на прохладную погоду, у областного Дворца молодежи немало зрителей.
Союз десантников активно участвует в общественных мероприятиях и акциях патриотической направленности, создании патриотических клубов, музеев, памятников воинам, павшим за Отечество. Одной из своих священных обязанностей десантники считают уход за воинскими захоронениями.