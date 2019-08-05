  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область готова к отопительному сезону на 70%

Курская область готова к отопительному сезону на 70%

Читайте также

Курская область готова к отопительному сезону на 70%. Такие данные озвучили на оперативном совещании с районами, которое прошло под председательством заместителя губернатора Михаила Горбунова.

При этом объекты образования и культуры готовы к зимне-осеннему периоду на 82%, социального обслуживания – 88%, здравоохранения – 80%. Курский филиал ПАО «Квадра» подготовил теплосети на 76%, ремонтные работы завершены на 53% объектов – это соответствует графику.

Как сообщил председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов, в этом году введут в эксплуатацию две блочно-модульные газовые котельные в Льгове взамен существующих угольных. В селе Калиновка Хомутовского района реконструируют газовую котельную.

Ежедневно специалисты Госжилинспекции проводят проверки многоквартирных домов. 1 августа работа велась в Железногорском районе и Железногорске, а также в Дмитриеве. На данный момент в регионе обследовано более 1,2 тыс. домов – это более 30% от общего числа. В целом к отопительному сезону из обследованных жилинспекцией готовы порядка 80-90% домов. Высокая готовность отмечается в Тимском районе. По некоторым муниципалитетам есть нарекания. Все замечания коммунальщики должны устранить до 15 сентября.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Новый ФОК лучше старого леса. Депутаты Горсобрания встретились с курянами

«Курскводоканал» находится на грани банкротства

В Курской области пьяный водитель из ружья застрелил инспектора ДПС

Сбербанк возобновил выдачу образовательных кредитов

В Курской области сын поссорился с отцом и пытался его зарезать

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске