Курская область готова к отопительному сезону на 70%. Такие данные озвучили на оперативном совещании с районами, которое прошло под председательством заместителя губернатора Михаила Горбунова.При этом объекты образования и культуры готовы к зимне-осеннему периоду на 82%, социального обслуживания – 88%, здравоохранения – 80%. Курский филиал ПАО «Квадра» подготовил теплосети на 76%, ремонтные работы завершены на 53% объектов – это соответствует графику.Как сообщил председатель регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов, в этом году введут в эксплуатацию две блочно-модульные газовые котельные в Льгове взамен существующих угольных. В селе Калиновка Хомутовского района реконструируют газовую котельную.Ежедневно специалисты Госжилинспекции проводят проверки многоквартирных домов. 1 августа работа велась в Железногорском районе и Железногорске, а также в Дмитриеве. На данный момент в регионе обследовано более 1,2 тыс. домов – это более 30% от общего числа. В целом к отопительному сезону из обследованных жилинспекцией готовы порядка 80-90% домов. Высокая готовность отмечается в Тимском районе. По некоторым муниципалитетам есть нарекания. Все замечания коммунальщики должны устранить до 15 сентября.