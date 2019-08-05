Возле берегов курских рек убрано 8,5 тонн мусора

В районах Курской области убрано 8,5 тонн мусора возле берегов водоёмов. Мероприятия проходят в рамках всероссийской экологической акции «Вода России», которая стартовала в мае.В нашем регионе в акции приняли участие жители Октябрьского, Горшеченского, Хомутовского, Касторенского, Суджанского, Мантуровского, Железногорского, Медвенского, Курского, Тимского, Поныровского, Курчатовского, Обоянского, Рыльского и Золотухинского районов, а также городов Льгов, Железногорск, Курск и Курчатов.Активно участвуют в акции и студенты Курского государственного университета - они очистили от мусора пляж в Октябрьском районе на летней базе «Дичня».А в Мантуровском районе не только привели в порядок прибрежные территории, но и высадили на берегу реки Сейм более 300 саженцев.В июле общая протяжённость очищенных берегов и прилегающих акваторий насчитывает уже более 80 километров.Акция продлится до октября. К ней могут присоединиться все желающие.