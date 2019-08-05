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Лента новостей / В регионе

Курянин наказывают за ограничение доступа к воде

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Уже двое курян поплатились за то, что ограничили доступ к рекам своим землякам. 

В водоохранной зоне реки Тускарь экологи обнаружили  незаконно размещённый причал. Нарушителя оштрафовали на две тысячи рублей и обязали демонтировать конструкцию. 

В Рыльском районе местного жителя обязали демонтировать забор, который он самовольно установил на берегу реки. На мужчину в прокуратуру пожаловались другие селяне -забор не позволял пройти людям к пляжу. 

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием демонтировать самовольную конструкцию. Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. 


«Доступ к водным объектам Курской области открыт для всех жителей. Всем, кто столкнулся с подобной проблемой, следует незамедлительно обращаться в департамент экологической безопасности и природопользования Курской области по т. 33-13-38», - отметил директор департамента Константин Поляков.

Как показывает опыт жителей Рыльска, обращение в прокуратуру тоже эффективно. 
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