Курянин наказывают за ограничение доступа к воде

Уже двое курян поплатились за то, что ограничили доступ к рекам своим землякам.В водоохранной зоне реки Тускарь экологи обнаружили незаконно размещённый причал. Нарушителя оштрафовали на две тысячи рублей и обязали демонтировать конструкцию.В Рыльском районе местного жителя обязали демонтировать забор, который он самовольно установил на берегу реки. На мужчину в прокуратуру пожаловались другие селяне -забор не позволял пройти людям к пляжу.Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием демонтировать самовольную конструкцию. Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.«Доступ к водным объектам Курской области открыт для всех жителей. Всем, кто столкнулся с подобной проблемой, следует незамедлительно обращаться в департамент экологической безопасности и природопользования Курской области по т. 33-13-38», - отметил директор департамента Константин Поляков.Как показывает опыт жителей Рыльска, обращение в прокуратуру тоже эффективно.