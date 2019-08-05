В Курской области сын поссорился с отцом и пытался его зарезать

Жителя Фатежского района осудили за попытку убить отца. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.7 апреля мужчина во время распития спиртного поссорился с отцом и несколько раз ударил его ножом в грудь и подбородк, причинив тяжкий вред его здоровью.Суда назначил сулянину наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Следует отметить, что ранее мужчина уже был осуждён за аналогичное преступление - он также пытался убить своего отца.Похожая история произошла также в Фатежском районе 23 апреля с двумя собутыльниками. Мужчина пострала в пьяной ссоре. Его обидчик получил два года колонии общего режима.