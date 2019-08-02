Качество воды на реке Изяк не вызывает опасений у специалистов

пишет «Ъ».Михаил Юрин, директор завода «Полиэф», поделился с журналистами подробностями о ходе устранения последствий загрязнения реки Изяк в Башкортостане. Глава завода уверил всех собравшихся, что качество питьевой воды в реке остается прежним,
Руководитель предприятия также подчеркнул, что все его работники крайне болезненно восприняли новость о загрязнении Изяка. Он добавил, что у предприятия отсутствуют промышленные стоки в водоем. В ходе расследования стало известно, что на заводе «Полиэф» произошла внештатная ситуация, которая и послужила причиной загрязнения реки. Производственные отходы попали в Изяк из ливневой канализации, которая не была предназначена для этого. Чтобы выводить мусор у «Полиэфа» есть специальные очистные сооружения. Специалисты также уверены, что усугубили ситуацию проходившие совсем недавно ливни.
Сразу же после того, как стало известно о загрязнении, завод оперативно устранил все возможные места попадания стоков в Изяк. К этому можно добавить, что «Полиэф» ведет активное сотрудничество с надзорными органами. Комиссия от завода вместе с ними расследует причины происшествия. Также в компании проходит собственное разбирательство. При доказательствах чьей-то вины, люди, причастные к этому, будут нести наказание в соответствии с российским законодательством. Михаил Юрин заявил о том, что произошедшая ситуация является для организации исключительной и такого никогда ранее не случалось на «Полиэфе».
На данный момент представители компании вместе с ответственными органами проводят регулярный мониторинг качества воды в Изяке. Как свидетельствуют результаты последних замеров, показатели Ph находятся в пределах допустимой нормы. Михаил Юрин также добавил, что концентрация толуиловой, бензойной терефталевой кислоты в воде оказалась значительно ниже ПДК. Результаты анализов воды, сделанных предприятием, совпадают с официальными заключениями, сформированными по итогам проверки Изяка специалистами Минэкологии Башкирии. Роспотребнадзор также сообщил о том, что не нашел отклонений в анализах питьевой воды на водозаборах Благовещенского района. Кроме того, специалисты говорят, что в водоеме наблюдаются живые рыбы.
Михаил Юрин уверяет, что его компания быстро отреагировала на сложившуюся ситуацию и приняла все возможные меры по устранению источников загрязнения. В дальнейшем будут проводиться дополнительные мероприятия, способствующие исключению подобных внештатных ситуаций.
Также дирекция завода вышла к районной администрации с предложением о помощи в очистке реки и прибрежных территорий. 2 августа сотрудники предприятия уже начали заниматься очисткой прибрежных территорий. В этом им помогают волонтеры. Сейчас составляется план по рекультивации реки. Михаил Юрин дал обещание максимально быстро компенсировать ущерб от возможных последствий ситуации.