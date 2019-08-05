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В Курской области пьяный водитель из ружья застрелил инспектора ДПС

В Курской области пьяный водитель из ружья застрелил инспектора ДПС

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В Курской области пьяный водитель застрелил инспектора ДПС. Расследованием уголовного дела занимается первый отдел по расследованию особо важных дел. 

Трагедия слусилась в субботу, 3 августа вечером на окраине села Уланок Суджанского района. 

Примерно в половину восьмого 27-летний Александр Ельников старший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Суджанскому району на автодороге заметил пьяного водителя. В свободное от работы время, но решил задержать нарушителя самостоятельно. Пьянчуга достал охотничье ружьё и выстрелил полицейскому в голову. Старлей скончался на месте. Убийца скрылся.
 
На следующий день полицейские и росгвардейцы зарержали подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель. Он понесет заслуженное наказание.

Супруга Александра Ельникова служит в следственном отделе этого же районного подразделения УМВД, говорят в региональном УМВД. Руководство,  личный состав и ветераны УМВД России по Курской области выражают соболезнование супруге, родителям, его родным и близким. 

"Александр был честным, открытым для людей человеком с твёрдым характером, решительностью и стойкостью. Никогда не отступал перед трудностями, добиваясь справедливости. Эта утрата тяжела и невосполнима. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь".

В органы внутренних дел Александр Ельников пришёл в 2009 году после поступления в курский филиал Орловского юридического института МВД России. По окончании института,  в августе 2014 года  был назначен на должность инспектора ДПС ОМВД России по Суджанскому району.

О проведении траурных мероприятий будет сообщено дополнительно.

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