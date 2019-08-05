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«Курскводоканал» находится на грани банкротства

«Курскводоканал» находится на грани банкротства

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МУП «Курскводоканал» находится на грани банкротства. Предприятие задолжало порядка 450 млн рублей. Из них только «КурскАтомЭнергоСбыту» 300 миллионов. 

Водопроводные сети и канализация города находятся не в самом лучшем состоянии. Долги предприятие «наработало» ещё при экс-мере Николае Овчарове, но разбираться с ними приходится уже новому мэру. 
На днях Виктор Карамышев встретился с руководством энергокомпании, чтобы  обсуждить пути решения проблемы. 

Глава города сказал, что надеется на помощь региональных властей. Ни в коем случае нельзя допустить банкротства такого важного стратегического объекта, отметил мэр. Особенно сейчас, когда начинается реконструкция очистных сооружений, которая будет длиться около двух с половиной лет.

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