«Курскводоканал» находится на грани банкротства
Водопроводные сети и канализация города находятся не в самом лучшем состоянии. Долги предприятие «наработало» ещё при экс-мере Николае Овчарове, но разбираться с ними приходится уже новому мэру.
На днях Виктор Карамышев встретился с руководством энергокомпании, чтобы обсуждить пути решения проблемы.
Глава города сказал, что надеется на помощь региональных властей. Ни в коем случае нельзя допустить банкротства такого важного стратегического объекта, отметил мэр. Особенно сейчас, когда начинается реконструкция очистных сооружений, которая будет длиться около двух с половиной лет.