Новый ФОК лучше старого леса. Депутаты Горсобрания встретились с курянами
Но у горожан мнение иное. Во-первых, люди возмутились, что такой важный вопрос решили без их участия. Во-вторых, моментально встал болезненный для жителей этого района экологический вопрос.
Подключился лидер региональной ЛДПР депутат Владимир Фёдоров: «Если в лесу мусор, значит, его надо вырубить? Тогда у меня плохие новости, в Курске очень много замусоренных лесов».
Кстати, в прошлом году областная Дума одобрила инициативу регионального отделения ОНФ по созданию "зелёного щита" вокруг города. Активисты добивались этого целый год.