Новый ФОК лучше старого леса. Депутаты Горсобрания встретились с курянами

На прошлой неделе жители микрорайона Волокно выступили против вырубки деревьев, на месте которых должен появиться ФОК. Строительство курирует депутат Горсобрания Владимир Токарев. Уже через пару дней депутаты Токарев и Дюдин собрали альтернативную встречу, где звучали аргументы: новый ФОК лучше леса, в котором много мусора. И вообще, там въезд в город и новый ФОК там будет лучше видно.Но у горожан мнение иное. Во-первых, люди возмутились, что такой важный вопрос решили без их участия. Во-вторых, моментально встал болезненный для жителей этого района экологический вопрос.Подключился лидер региональной ЛДПР депутат Владимир Фёдоров: «Если в лесу мусор, значит, его надо вырубить? Тогда у меня плохие новости, в Курске очень много замусоренных лесов».Кстати, в прошлом году областная Дума одобрила инициативу регионального отделения ОНФ по созданию "зелёного щита" вокруг города. Активисты добивались этого целый год.